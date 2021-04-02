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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين: إصابات جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 أبريل 2021 - 6:13 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أبريل 2021 - 6:13 م

أصيب عدد من المواطنين، بينهم مصوران صحفيان، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قمعت المسيرة السلمية وأطلقت الأعيرة "المطاطية" و"الاسفنجية" وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين فيها، ما أدى لإصابة مصورين بعيارين "اسفنجيين"، إضافة لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتلت أسطح منازل المواطنين ونصبت كمائن لمحاولة اعتقال الشبان، إلا أنها فشلت ولم تسجل أي حالة اعتقال.

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