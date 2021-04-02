الداخلية التونسية: حمدي الذيب القيادي المقتول من تنظيم أجناد الخلافة متورط في عمليات إرهابية

قالت وزارة الداخلية التونسية، إن القيادي في تنظيم جند الخلافة حمدي الذيب الذي قتل إلى جانب عنصرين آخرين بينهم إمراة آسياوية ليلة الخميس، متورط في عدة عمليات إرهابية.



وقتلت وحدات عسكرية وأمنية الذيب في عملية استباقية مشتركة في جبل المغيلة الواقع بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد غرب البلاد، وفق ما أفاد به متحدث باسم الحرس الوطني.



وأفادت الداخلية في بيان لها بأن حمدي الذيب من العناصر القيادية صلب تنظيم "أجناد الخلافة" الموالي لتنظيم "داعش" المتطرف حيث ثبت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية.



وشارك الذيب مع "أجناد الخلافة" في عمليات إرهابية استهدفت دوريات عسكرية في المرتفعات عبر الكمائن والألغام التقليدية التي تسببت في مقتل وجرح العشرات من الجنود.



وقبل شهرين قتل 4 جنود في انفجار لغم تقليدي أثناء عملية تمشيط على متن عربة عسكرية في نفس المنطقة.



كانت الداخلية أعلنت الليلة الماضية أيضا عن القضاء على عنصر إرهابي مرفوق بزوجته المنقبة وهي تنحدر من دول آسياوية، في عملية عسكرية ثانية بجبل السلوم بولاية القصرين، قرب الحدود الجزائرية.



وفي تفاصيل العملية التي اوردتها الداخلية فجرت الزوجة نفسها باستعمال حزام ناسف أسفر عن هلاكها وهلاك ابنتها الرضيعة التي كانت تحملها بين ذراعيها فيما نجت ابنتها الثانية.



وتتحصن عناصر مسلحة في الجبال والمرتفعات الغربية التي تقود فيها عمليات خاطفة ضد العسكريين والمدنيين، حيث سبق أن تورطت في مقتل رعاة للأغنام لكن هامش تحركها شهد انحسارا مع فرض مناطق عسكرية مغلقة