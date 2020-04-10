دعوة وهمية للتطعيم ضد كورونا تجذب الآلاف من كبار السن في اسبانيا

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أطلق مجهولون دعوة تطعيم وهمية لجميع كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا في مدينة إشبيلية جنوب إسبانيا.

وتم نشر رسالة يُزعم أنها من السلطات الصحية في مجموعات مختلفة عبر تطبيق واتس آب مفادها أنه يمكن لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما تلقي التطعيم المضاد لكوفيد-19 يوم أمس الخميس، حتى بدون موعد مسبق.

وذكرت صحيفة الباييس أن طابورا يضم نحو 4 آلاف مسن وأقاربهم تشكل أمام مركز التطعيم.

ثم قامت السلطات الصحية بالدفع بموظفين إضافيين وأعدت ألفي جرعة لقاح إضافية حتى لا يضطر كبار السن إلى العودة إلى منازلهم بدون تطعيم بعد أن تكبدوا مشقة الانتظار.

ووجهت السلطات الصحية تهماً ضد مجهولين لنشر الدعوة الكاذبة للتطعيم، الأمر الذي أخل بحملة التطعيم المقررة .