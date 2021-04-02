إزالة 62 حالة إشغال طريق في بلطيم بكفرالشيخ

شن أحمد السنوسى رئيس مركز بلطيم، بكفر الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات بشارع جمال عبدالناصر أمام السوق القطاعى، وذلك لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة المخالفات التى تعوق حركة سير السيارات والمواطنين.



وأسفرت الحملة عن إزالة ٦٢ حالة إشغال طريق بالمدينة، ورفع عدد كبير من الاستاندات الحديدية والخشبية التى يضعها الباعة الجائلون فى الشارع العام لعرض منتجاتهم، وكذا عربات وتروسكلات البيع والأوتاد الحديدية والإعلانات غير المرخصة.



وأكد رئيس المدينة أن الحملة التى يشنها مجلس المدينة على شارع جمال عبدالناصر وهو أحد أكبر الشوارع التجارية الشهيرة بالمدينة، فى إطار سلسلة من الحملات اليومية التى تنفذ على مستوى المركز، والتى يتم التركيز فيها على إزالة المخالفات والإشغالات مهما بلغ حجمها لردع المخالفين.