تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 150 طربة مخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة قد رصدت نشاط عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة الشرقية تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته 150 طربة مخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما ومبلغ مالي وهاتف محمول.

واعترف بنشاطه الإجرامي وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون وخمسين ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .