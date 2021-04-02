 أحمد حلمي مازحا أيمن بهجت قمر بعد سلفي عمرو دياب: هو انت ليه متصورتش معايا؟ - بوابة الشروق
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أحمد حلمي مازحا أيمن بهجت قمر بعد سلفي عمرو دياب: هو انت ليه متصورتش معايا؟


نشر في: الجمعة 2 أبريل 2021 - 12:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 أبريل 2021 - 12:53 ص

علق الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه على إنستجرام، على صورة التقطها الشاعر أيمن بهجت قمر سيلفي مع المطرب عمرو دياب.

وأعاد حلمي، نشر الصورة التي تجمع بين "بهجت" والمطرب عمرو دياب، وبجوارها وضع حلمي صورته وهو يرتدي نفس "الطقم" الذي يرتديه عمرو دياب وعلق مازحا: "هو انت ليه متصورتش معايا يا أيمن مع إني عندي نفس الطقم كامل ببنطلونه.. ينفع يا عمرو؟".

يذكر أن الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، شارك جمهوره بمجموعة من الصور تجمعه بالمطرب عمرو دياب، والملحن محمد يحيي عبر حسابه على فيسبوك وعلق: "يا مسهل..بسم الله" في إشارة لمشروع أغنية جديدة يتم التحضير لها.

 

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