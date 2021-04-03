♦ «ليالى الكورونا»

مجموعة من المؤلفين

دار الشروق

الكتاب يضم 20 قصة فائزة فى المسابقة، كتبها مجموعة من المبدعين الشباب، خلال ليالى مواجهة الكورونا وفترة العزل المنزلى والتباعد الاجتماعى، التى فرضها انتشار مرض «COVID ــ 19»، غالبية أبطال القصص داخل هذا الكتاب من الأطباء وطواقم التمريض، ما يعكس رؤية المؤلفين لحقيقة أنهم هم أبطال المرحلة الحقيقيون، ليس فى القصص فقط بل فى عالم الواقع.

غالبية القصص دعمت فكرة الانتصار على فيروس كورونا فى النهاية، وتلك هى الرؤية التى نعتقد فيها جميعًا، الإيمان بالبشرية لا يهتز، سوف تتخطى هذه الفترة الأليمة، وتنتصر كما انتصرت من قبل على ما هو أخطر وأعظم أثرًا.



♦ «طريقى»

كمال الجنزورى

دار الشروق

سنوات طوال، ظل الدكتور «كمال الجنزورى» صامتًا لا يُدلى بحديث، ولا يظهر فى أيّ لقاءات تلفزيونية، مفضلًا أن يساعد فى صمت كل من يقصده للمشورة فى أمور الوطن. سنوات عديدة من بعدها تغير حال مصر، فقرر حينها أن يكتب مذكراته، كى يلقى الضوء على مشوار طويل من العمل والكفاح مهد له الطريق من طفولة بقرية صغيرة إلى إنجازات متوالية فى رئاسة الوزراء.



♦ «أحمر لارنج»

شارل عقل

دار الكرمة

موسيقى «الجاز الانطباعية» هى موجة مصرية ما بعد بعد حداثية، وضعتها حفنة من الموسيقيين التجريبيين فى مطلع الألفية، بعضهم من غير المتخصصين أو ذوى المرجعيات الأكاديمية. ضاع معظم أعمال هذه الموجة فى فجوة زمنية فى أثناء انتقال صناعة الموسيقى ما بين الأنالوج والديجتال. ما بين عامى 2005،2009 كانت آليات التسجيلات الحية وكياناتها تتفكك، وتقنيات الديجيتال لم تتمقرط بعد. بزغت ظواهر موسيقية واعدة، واندثرت سريعًا، ولم تترك أى أثر سوى فى ذاكرة أصحابها، وفى قليل من النصوص المكتوبة، تأريخًا لهذه المرحلة، ولمعاناة معاصريها فى صناعة الفنون، هذا الكتاب واحد منها.



♦ «إسطنبول الذكريات والمدينة»

أورهان باموق

دار الشروق

فى هذا الكتاب الساحر يقدم لنا أورهان باموق التاريخ الثرى لهذہ المدينة، مستعينًا بذكرياته وبذكريات هؤلاء الذين سبقوہ؛ فكتبوا ورسموا وصوَّروا وأرَّخوا لمراحل حياة إسطنبول. البحث الذى أجراہ باموق ليكتب هذا الكتاب دقيق ومفصَّل، فيقدِّم لنا بانوراما شاملة تمتزج فيها الاقتباسات من المراجع مع سرد المؤلف السَّلِس. فى تصويرہ للمدينة يحكى باموق قصة حياته وتاريخ أسرته، بأسلوب غنى بالشجن. يضفر باموق تاريخه الشخصى مع انطباعاته عن المدينة وتراثها، ويُهدينا عملًا مفعمًا بحبه لإسطنبول، والذى أصبح من أهم أعمال باموق وأرقى ما كُتب عن هذہ المدينة.