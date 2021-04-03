التعليم تحتفل باليوم العالمي للتوحد بإنارة المنشآت التعليمية باللون الأزرق

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، باليوم العالمي للتوحد بإنارة المنشآت التعليمية باللون الأزرق، والذي يوافق الثاني من أبريل سنويًا كما حددته هيئة الأمم المتحدة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- في بيان، اليوم- أن برنامج احتفال الوزارة باليوم العالمي للتوحد، يتضمن تقديم كلمة عن التوحد في الإذاعة المدرسية، غدا السبت، في جميع مدارس التعليم العام والفني؛ لتوعية الطلاب بخصائص زملائهم من ذوي التوحد خاصة مع اتجاه الوزارة نحو الدمج الشامل.

كما تنفذ الوزارة دورات تدريبية تخصصية في مجال التوحد لـ 10 آلاف من معلمي وأخصائي التعليم العام بالتعاون مع الكليات المتخصصة مثل (جامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية وجامعة بنها، وكلية علوم الإعاقة بالزقازيق وكلية علوم الإعاقة ببني سويف).

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد (القرار 139/62) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتم إقامة أول احتفال في 2008.