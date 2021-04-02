استعدت محافظة كفرالشيخ، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة لافتتاح معارض "أهلا رمضان.. أهلا بالعيد"، مطلع الأسبوع المقبل، بتوجيهات محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، ومتابعة السكرتير العام المساعد ياسر حفناوي، وبالتعاون مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ المهندس حاتم عبدالغفار.

وتفقد السكرتير العام المساعد ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية موقع معارض "أهلا رمضان .. أهلا بالعيد" للسلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، أمام مسجد الخياط تقاطع شارع النبوي المهندس مع شارع الخليفة المأمون للوقوف على آخر تجهيزات المعرض.

وأكد المحافظ افتتاح سلسلة المعارض بكل مدن المحافظة وبعدد من القرى خلال الأيام المقبلة، بجانب افتتاح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية، وإقامة باكيات للتجار مقابل تخفيض الأسعار للمواطنين، وتشمل المنافذ كافة أنواع المواد الغذائية والتمور وياميش رمضان، إضافة إلى اللحوم، مشيرا إلى أنه يراعى قرب المنفذ من الأهالي، وبعيداً عن الشوارع حتى لا تُغلق، موجها مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، بمتابعة المواد الغذائية، للتأكد من صلاحيتها، حفاظا على صحة المواطنين.