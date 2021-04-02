نصرة عيد لاعبة يد الأهلي: الثلاثية هدفنا بعد التتويج بدوري المنطقة

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عبرت نصرة عيد، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي، عن سعادتها الكبيرة بالفوز على الشمس والتتويج ببطولة منطقة القاهرة، وأكدت أن الفريق يركز خلال المرحلة المقبلة على حسم بطولة الدوري لتحقيق الثلاثية هذا الموسم.

وقالت نصرة إن فريق «سيدات يد الأهلي» وعد الجماهير بتحقيق الثلاثية هذا الموسم، ونجح حتى الآن في التتويج ببطولتين هذا الموسم هما بطولة الكأس وبطولة المنطقة، ويسعى لتحقيق البطولة الثالثة من خلال حصد لقب الدوري.

وأكدت أن مستوى «سيدات يد الأهلي» أمام الشمس تأثر بالإجهاد الشديد خاصة في الشوط الأول، لكن الفريق استعاد مستواه المعهود خلال الشوط الثاني وحسم اللقاء لصالحه.

ووجهت نصرة عيد الشكر إلى لاعبات الأهلي بعد الجهد الذي بذلنه طوال المباراة وإصرارهن الكبير على تحقيق الفوز لإسعاد جماهير الأهلي.

وتابعت لاعبة «سيدات يد الأهلي» أن تركيز الفريق في الفترة المقبلة سينصب على حصد لقب الدوري لتحقيق الثلاثية هذا الموسم.