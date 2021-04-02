قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن متحف الحضارة يتزين حاليًا لاستقبال موكب نقل المومياوات الملكية غدًا، ذاكرًا أن ذلك الحدث يعتبر الوحيد من نوعه الذي سيشهده العالم أجمع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن حدث نقل المومياوات الملكية يثبت للعالم أن مصر لازالت محتفظة بمكانتها كصاحبة حضارة ولها السبق في إخراج حدث عالمي كبير يهم كل سكان العالم، مشيرًا إلى انطلاق الموكب بعد الظهر إلا أنه لم يتم الاستقرار بعد على الموعد بالتحديد.



وأوضح أنه تم الإعلان عن جميع الإجراءات المرورية بالصحف، مضيفًا أن الموكب سيتحرك بداية من المتحف المصري بالتحرير مرورًا بكورنيش النيل ليصل إلى متحف الحضارة.



وذكر أن أفضل وسيلة لمشاهدة موكب نقل المومياوات الملكية سيكون عبر شاشة التلفزيون، خاصة لأن الموكب سيكون متحركًا، لافتًا إلى أن الاحتفال بالموكب سيضم أوركسترا بقيادة المايسترو نادر عباسي، فضلًا عن مشاركة أكثر من 10 فنانين مصريين ومن جنسيات أخرى في فاعليات الموكب.



وأشار إلى مشاركة أحد الفنانين الكبار في مصر بأغنية مهداه خصيصًا للاحتفال بالموكب، ذاكرًا أن من الفنانين المشاركين بالحفل، حسين فهمي ويسرا وكريم عبدالعزيز وأسر ياسين وأمينة خليل، إضافة إلى أخرين.



وتواصل أجهزة الدولة المختلفة، استعداداتها لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية.



وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة موكب مهيب يليق بعظمة الفراعنة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.



وأجرت وزارة السياحة والآثار مؤخرًا، بالتعاون مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، عدة بروفات لموكب المومياوات الملكية العظيم، انطلاقًا من المتحف المصري، مرورًا بميدان التحرير بعد تطويره.



