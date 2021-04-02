وفاة 3 مرضى جراء حريق بمستشفى في برلين

لقي ثلاثة مرضى حتفهم جراء حريق نشب بأحد المستشفيات في حي تسيلندورف بالعاصمة الألمانية برلين.



وأعلنت المستشفى اليوم الجمعة أن مريضا لقي حتفه بسبب الحريق، وتوفى الآخران، اللذان كانا بالفعل في حالة احتضار، عندما تم نقلهما إلى مكان آخر بسبب الحريق.



وبحسب البيانات، أصيب مريضان آخران بإصابات خطيرة بفعل الحريق، ويتلقيان العلاج حاليا في العناية المركزة.



ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.



وشارك في عملية الإطفاء نحو مئة رجل من قوات الإطفاء. وكتبت فرقة الإطفاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها عملت على إطفاء الحريق على مدار ثلاث ساعات تقريبا حتى الساعة 7 صباحا.