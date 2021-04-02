بروكلين نتس يواصل انتصاراته في دوري السلة الأمريكي

حقق بروكلين نتس الانتصار الرابع له على التوالي وتغلب على تشارلوت هورنتس 111 / 89 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل جيف جرين 21 نقطة وأضاف الوافد الجديد لاماركوس ألدريدج 11 نقطة وتسع متابعات وست تمريرات حاسمة ليحقق بروكلين نتس، متصدر مجموعة الشرق، الانتصار الـ34 له هذا الموسم مقابل 15 هزيمة.

واستعاد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز مذاق الانتصار بعد هزيمتين متتاليتين وتغلب على كليفلاند كافاليرز 114 / 94 .

وسجل شيك ميلتون 27 نقطة وأضاف دوايت هوارد 18 نقطة و15 متابعة لسيكسرز الذي رفع عدد انتصاراته هذا الموسم بذلك إلى 33 مقابل 15 هزيمة، محتلا المركز الثاني في مجموعة الشرق.

وتلقى لوس أنجليس كليبرز الهزيمة الثانية على التوالي، حيث تغلب عليه دنفر ناجتس 101 / 94 مستفيدا من تألق جمال موراي الذي سجل 23 نقطة، وقد كان الفوز هو الرابع على التوالي لدنفر ناجتس والـ29 له هذا الموسم مقابل 18 هزيمة.

وسجل كلينت كابيلا 28 نقطة و17 متابعة وأضاف تراي يانج 28 نقطة و12 تمريرة حاسمة ليتغلب أتلانتا هوكس على سان أنطونيو سبيرز 134 / 129 كما تغلب ميامي هيت على جولدن ستيت واريورز 116 / 109 وأورلاندو ماجيك على نيو أورليانز بليكانز 115 / 110 وديترويت بيستونز على واشنطن ويزاردز 120 / 91 .