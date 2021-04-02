مغني الراب ليث الحسيني يصدر أولى أغانيه من ألبوم القمر والمحيط

أصدرت شركة Warner Music Middle East، أغنية جديدة لمغني الراب ليث الحسيني المعروف باسم "السينابتيك"، بعنوان موسيقى القمر.

وتعد الأغنية هي الأولى من ألبومه المقبل بعنوان "القمر والمحيط"، حيث يأخذ "السينابتيك" جمهوره في جولة بمحيط حياته بين التجارب الإيجابية والسلبية مستخدما مختلف الأنماط الموسيقية من الراب والهيب هوب والبوب وغيرها.

يذكر أنه في هذا الألبوم الجديد "القمر والمحيط"، يتحدث مغني الراب السينابيتك عن العديد من المواضيع الجديدة ويكمل قصته، من تركه لعمله في عالم الطب وعودته إليه، وتخليه عن الإدمان، وانتقاله للعيش في رام الله في فلسطين وتفرغه لتحقيق حلمه بأن يصبح مغني.