وزيرة البيئة تجري جولة تفقدية لشركات البترول في خليج السويس

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجولة تفقدية لشركات البترول بخليج السويس وهى شركات النصر للبترول وشركة السويس لتصنيع البترول بنطاق محافظة السويس بحضور عدد من قيادات وزارة البترول،وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق المستمر بين وزارتي البيئة والبترول و تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن متابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح البيئي للمنشأت البترولية التي تقوم بالصرف على خليج السويس.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال جولتها التفقدية، اليوم /الجمعة/، أن الوزارة تقوم بتقييم ومتابعة نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه الشركات في ضوء المراجعات التي تمت وذلك طبقًا للجداول الزمنية للخطط التي تم إعتمادها من قبل جهاز شئون البيئة والوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمني المقترح للتنفيذ.



وأضافت وزيرة البيئة، أن نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئي لشركة النصر للبترول بلغت (58%) حيث تم تشغيل الوحدة التجريبية (المرحلة الأولى) بصورة منتظمة ومستمرة لاستيعاب كمية مياه الصرف الصناعي بالكامل (حوالي 550 مترا مكعبا/ساعة) ليتم معالجتها ودخولها كتغذية للمرحلة الثانية من المعالجة وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالي (25 مليون جنيه)، مشيرة إلى قيام جهاز شئون البيئة بسحب عينات من داخل وخارج مياه الصرف الصناعى للشركة حيث تبين مطابقتها لمعايير الصرف على البيئة البحرية الواردة بقانون حماية البيئة.



وتابعت فؤاد بالقول "إنه جارى تنفيذ مشروع تطوير نظام معالجة الصرف الصناعي (المرحلة الثانية) للشركة وذلك بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون دولار (351.600 مليون جنيه مصرى)، كما تم الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ أعمال إصلاح خطى الصرف الصناعى داخل البحر بطول 500 متر بتكلفة قدرت بحوالى (116 مليون جنيه).



وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئي بشركة السويس لتصنيع البترول لتنفيذ إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بالشركة بلغت 25%حيث تقدر القيمة الاجمالية لتكلفة المشروع حوالي (24.3 مليون دولار).



وشددت وزيرة البيئة على سرعة إنتهاء الشركات من تنفيذ الخطة المحددة في الوقت المخصص لها، مؤكدة متابعتها للجدول الزمنى والتقدم المحرز من قبل الشركات كل شهر.