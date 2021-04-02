ألمانيا: حظر التجول الليلي يدخل حيز التنفيذ في ولايتي برلين وهامبورج الجمعة

يدخل حظر التجول الليلي في ولايتي برلين وهامبورج الألمانيتين حيز التنفيذ غدا الجمعة، ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة انتشار وباء كورونا.

وسيتم تنفيذ الحظر في الولايتين يوميا بدءا من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا، وأعلنت السلطات في الولايتين تعزيز المراقبة الشرطية لمتابعة تطبيق الحظر.

وسيتم منع سكان ولاية هامبورج من مغادرة منازلهم خلال فترة الحظر، إلا لأسباب مقبولة، حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.

ومن هذه الأسباب الخروج للعمل أو القيام بنزهة للحيوانات المنزلية أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق والمسموح بها لشخص واحد فقط.

وسيتم فرض غرامة مالية على المخالفين.

وفي برلين، سيتم السماح للسكان بالتواجد في الخارج ليلا لشخص واحد أو شخصين، على الأكثر. وبالنسبة للفترة النهارية، ستبقي الولاية على القاعدة المعمول بها حاليا والتي تسمح بلقاءات بين أفراد أسرتين بحد أقصى خمسة أشخاص، سواء في الهواء الطلق أو في الغرف المغلقة، مع استثناء الأطفال حتى سن 14 عاما من هذا العدد.