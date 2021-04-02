الاتحاد الأوروبي: تفعيل اجتماعات منفصلة في فيينا مع أطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيكثف اجتماعات منفصلة في فيينا مع جميع أطراف اتفاق إيران النووي والولايات المتحدة، على خلفية تفعيل الجهود الرامية إلى إنقاذ الصفقة المبرمة عام 2015.

وذكر نائب الأمين العام للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، إنريكي مورا، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، أن المشاركين في اجتماع اليوم بحثوا فرص عودة الولايات المتحدة بالكامل إلى الاتفاق النووي، وأكدوا استعدادهم للتعامل إيجابا مع ذلك ضمن جهد مشترك، مضيفا أن أطراف الاتفاق أعربت عن التزامها بالحفاظ عليه وبحثت سبل ضمان العودة إلى تطبيقه بالكامل وبشكل فعال.

وتابع البيان: "اتفق المشاركون على استئناف اجتماع اللجنة المشتركة هذا في فيينا الأسبوع القادم، من أجل التحديد الواضح للإجراءات الخاصة برفع العقوبات والتحقق النووي، بما في ذلك من خلال عقد اجتماعات مجموعات الخبراء ذات الصلة. وفي هذا السياق، سيكثف المنسق أيضا اتصالات منفصلة في فيينا مع جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة".

يأتي ذلك على خلفية تأكيد أن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة سيشاركون في المفاوضات مع أطراف الاتفاق النووي في فيينا، دون إجراء مشاورات مباشرة بينهم وزملائهم الإيرانيين.