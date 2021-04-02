استعدادات مكثفة بالتموين» والغرف التجارية لتوفير السلع للمواطنين قبل رمضان

مصيلحى لـ«الشروق»: المصانع تعمل 3 ورديات يوميا للوفاء بمتطلبات المواطنين من السلع.. ومصدر: تخفيضات تصل لـ 35% بمعارض «أهلا رمضان»

العربى: معارض «أهلا رمضان» هذا العام تستهدف رفع المعاناة عن المواطنين.. وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين



تسابق وزارة التموين بالتعاون مع اتحاد الغرف التجرية، الزمن لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل استقبال شهر رمضان، بمنافذ الوزارة والسلاسل التجارية الكبرى، ومعارض «أهلا رمضان» التى تطلقها الوزارة كل عام مع حلول الشهر الكريم، خاصة فى ظل ارتفاع استهلاك السلع بنسب تصل لـ 50% خلال رمضان.

من جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى: إن الوزارة تُكثف استعداداتها الخاصة باستقبال شهر رمضان، للوفاء بمتطلبات المواطنين من السلع خلال الشهر الكريم، مشيرا إلى أن مصانع السلع الأساسية تعمل بمعدل 3 ورديات يوميا خلال الفترة الحالية لتوفير جميع احتياجات المواطنين.

وأوضح المصيلحى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن معدل استهلاك السلع يرتفع بنسبة 50% خلال شهر رمضان، وبالتالى نعمل على توفير سلع أكثر من تلك الزيادة حتى تكون عملية توفير السلع محسومة ومضمونة، لافتا إلى أن أماكن عرض السلع متنوعة وعديدة، مثل معارض «أهلا رمضان» المنتشرة بكل عواصم محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير أن معارض «أهلا رمضان» هذا الموسم تتميز بمشاركة جميع السلاسل التجارية الكبرى، بجانب منافذ المجمعات الاستهلاكية بشركاتها الثلاثة (الأهرام، والنيل، والإسكندرية)، ومنافذ مشروع جمعيتى، بإجمالى 3 آلاف منفذ على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى المشاركة المعتادة من اتحاد الغرف التجارية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التموين، أن التخفيضات هذا العام تتراوح بين 25 و35%، على السلع الأساسية وتشمل الأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، والسمنة، والصلصة، والشاى، والفول والعدس، واللحوم الحمراء والبيضاء والمجمدة، وقمر الدين، والمكرونة بوزن وسعر ثابت، وذلك فى جميع السلاسل والسوبر ماركت التى ستشارك ضمن معرض «أهلا رمضان».

وأكد المصدر، لـ«الشروق»، أن هناك أحجاما مختلفة للشنط الرمضانية تختلف أسعارها؛ حيث تم تجهيز شنط رمضانية بأسعار 50 جنيها وأخرى بـ 75 جنيها وأخرى بـ 100 جنيه، والأكبر حجما يصل سعرها لـ 150 جنيها، وتشمل كل السلع الأساسية والرمضانية، إضافة إلى إمكانية شراء السلع بشكل منفرد بالوزن بحسب رغبة كل مواطن ووفقا لاحتياجات أسرته.

وأوضح المصدر، أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة توفر كيلو البندق المقشر بسعر 200 جنيه، وكيلو الفسدق المقشر بسعر 300 جنيه، وكيلو اللوز بسعر 235 جنيها، وكيلو لوز محمص بسعر 325 جنيها، وكيلو عين جمل مقشر بسعر 350 جنيها، والبلح نصف جاف عبوة 400 جرام بـ 8 جنيهات.

لفت إلى توفير عبوات من الزبيب المصرى 500 جرام بسعر 17.5 جنيه، والمشمشية المستوردة بسعر 21.25 جنيه للربع كيلو، بينما القراصيا المستوردة بسعر 13.25 جنيه للربع كيلو، كما يبلغ سعر لفة قمر الدين 400 جرام 30 جنيها، والزبيب 30 جنيها للكيلو مقابل 70 جنيها بالأسواق الحرة، والبلح نصف جاف 800 جرام 17 جنيها والجاف بـ 11 جنيها للكيلو.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إبراهيم العربى: إن معارض «أهلا رمضان» ستنطلق هذا العام تحت شعار «معا من أجل مصلحة المستهلك»، لخفض أسعار السلع الغذائية لرفع المعاناة عن المواطن البسيط.

وأشار العربى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إلى التنسيق بين الاتحاد ووزارة التموين، وجميع الجهات الحكومية؛ لتوفير السلع الغذائية من المصنع والمستورد مباشرة للمستهلك لضمان الحصول على أعلى نسبة من التخفيض، مشددا على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة فتحى موسى، أنه تم افتتاح معرض «أهلا رمضان» أمام الجمهور بمدينتى دمنهور وكفر الدوار، بجانب 6 منافذ فى جميع مراكز المحافظة، بتخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 35% على جميع السلع الغذائية واللحوم.

وأضاف موسى، لـ«الشروق»، أن معارض «أهلا رمضان» هذا العام تشهد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، سواء للعارضين أو المواطنين؛ حيث تتم عمليات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة، مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم، والحفاظ على التباعد الاجتماعى للحفاظ على صحتهم.

وقال النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية حازم المنوفى: إن هناك تنسيقا مستمرا بين الغرفة التجارية، وزارة التموين، والمحافظة؛ لافتتاح معرض «أهلا رمضان» استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن السلاسل التجارية بالمحافظة بدأت بالفعل فى تخفيض أسعار السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 35%.

وذكر المنوفى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن معارض «أهلا رمضان» منتشرة فى جميع أحياء الإسكندرية، كما أعدت مجموعة من المحال والسلاسل التجارية «كارتونة رمضان» بأحجام وأسعار متفاوتة؛ حيث يبدأ سعر الكروتونة من 65 جنيها، وتضم مجموعة كبيرة من السلع الغذائية 2 كيس أرز، و2 كيس مكرونة، وزجاجة زيت 400 جرام، ونصف كيلو سمنة، وكيس سكر، وباكو شاى، وعلبة صلصة، وذلك لمنع التزاحم والتجمعات أمام المحلات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أشار إبراهيم فؤاد، صاحب سلسلة تجارية للمواد الغذائية بالإسكندرية، إلى أنه تم تخصيص أماكن بفروع السلسلة لمعرض «أهلا رمضان» لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 35%، مثل الزيت والأرز والسكر، واللحوم والدواجن، وغيرها من السلع الأخرى الخاصة بشهر رمضان الكريم.