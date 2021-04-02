عبدالحفيظ يعاين ملعب «المران الأخير» للأهلي قبل لقاء المريخ

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حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على معاينة ملعب فرع الرياضة العسكري في العاصمة السودانية الخرطوم، والذي يستضيف مران الفريق الختامي اليوم؛ استعداداً للقاء المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام عبدالحفيظ بتفقد الملعب؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمران؛ في ظل انشغال ملعب الجوهرة الزرقاء الذي يستضيف المباراة بإقامة مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا اليوم.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.