مجموعة السبع تطالب بانسحاب «سريع وغير مشروط» من إقليم تيجراي الإثيوبي

أعربت مجموعة السبع، عن عميق قلقها إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي الإثيوبي، وذلك حسبما أوردته فضائية «الشرق للأخبار»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.

وطالبت الدول السبع، بانسحاب "سريع وغير مشروط" للقوات الإرتيرية من إقليم تيغراي الإثيوبي.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اعترف في وقت سابق، بارتكاب قوات بلاده جرائم حرب محتملة في إقليم تيجراي الواقع شمال البلاد، حيث يستمر القتال وتلاحق القوات الحكومية زعماء الإقليم الفارين.

وطالب رؤساء تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة ومسئولون آخرون، الأسبوع الماضي، بوقف الهجمات ضد المدنيين فى منطقة تيجراى المحاصرة فى إثيوبيا «بما فى ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسى المروعة».