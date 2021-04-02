محافظ مطروح يوزع الهدايا على الأطفال الأيتام في يوم اليتيم

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الهدايا على الأطفال بدار الأيتام بمرسى مطروح، بمناسبة يوم اليتيم، مؤكدا على أن الاهتمام بهم طوال العام وليس ليوم واحد.



كما شهد المحافظ فعاليات القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بمطروح، في إطار مبادرة ١٠٠ مليون صحة، للكشف على أبناء الدار والعاملين بها وأهالي المنطقة المحيطة.



كما شارك المحافظ، في احتفالية بيوم اليتيم التي نظمت بحديقة الغزالة أمام ديوان عام المحافظة، بمشاركة أكثر من ١٢٠ طفل،وعدد من المؤسسات والجمعيات الاجتماعية، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد، وفتحى الجمل مدير عام التضامن الاجتماعي، ومديري المديريات والإدارات المعنية.