فليك يفتح الباب أمام كل الاحتمالات لتعويض ليفاندوفسكي أمام لايبزج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبقى هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الباب مفتوحا أمام الاحتمالات بشأن اللاعب الذي سيعوض غياب نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي في المواجهة المقررة أمام لايبزج غدا السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وقال فليك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة :"تشوبو (موتينج) استعرض قدراته، ويشكل خيارا لدينا بالتأكيد. سأترك الاحتمالات مفتوحة بالنسبة لي بشأن كيفية التغلب على الأمر."

ويغيب ليفاندوفسكس عن مباراة الغد إثر تعرضه لإصابة في الركبة يوم الأحد الماضي خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب البولندي على منتخب أندورا 3 / صفر ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويغيب ليفاندوفسكي، الذي يتصدر قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 35 هدفا، عن الملاعب لأربعة أسابيع وسيغيب أيضا عن صفوف بايرن في مباراتيه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك :"هو نوع من المواقف التي يجب عليك التعامل معها كمدرب، علما بأنني لدي تعاطف إزاء اللاعب."

وأضاف :"روبرت لاعب مهم بالنسبة لنا، لا شك في ذلك. نحن بحاجة لرؤية كيف سنتعامل مع غيابه. لدينا لاعبون يمكنهم المشاركة مكانه."

وقال توماس مولر لاعب خط وسط بايرن ميونخ إنه يعتقد أن الفريق مستعد للمواجهة المرتقبة أمام لايبزج رغم غياب ليفاندوفسكي.

وقال مولر في تصريحات نشرها موقع نادي بايرن ميونخ على الانترنت اليوم الجمعة :"لا يكون الأمر سهلا عندما يغيب أفضل هداف لدينا ومثل هذه الشخصية الرائعة. ولكن هذا هو التحدي في العمل الاحترافي ولا شيء جديد في ذلك."

وأضاف "لا يزال لدينا خيارات هجومية جيدة للغاية وتنوع في التشكيل"، مؤكدا أن بايرن "لا يمتلك فقط لاعبا واحدا يتمتع بكفاءة عالية، وإنما لديه العديد."

كذلك أعلن فليك أن المدافع نيكلاس زوله تعافى من إصابته العضلية وبات جاهزا للمشاركة في مباراة الغد ، بينما يغيب ألفونسو ديفيز وجيروم بواتينج بسبب الإيقاف.

وأضاف فليك :"كنا نساعد نيكلاس زوله على العودة. ونثق بشكل كبير في أنه سيكون قادرا على المشاركة."

وقبل مواجهة الغد، يحتل بايرن ميونخ حامل اللقب صدارة البوندسليجا بفارق أربع نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثاني.

وقال مولر :"إذا حققنا الفوز، سيشكل ذلك مؤشرا واضحا لطريقنا نحو اللقب."