تطعيم 24 ألف طفل بجنوب سيناء خلال الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جرى تطعيم 24005 طفل من عمر يوم وحتى خمس سنوات، خلال الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم الجمعة، أن نسبة التطعيم بلغت 101.5 % من الأطفال المستهدفين، والذي كان يبلغ عددهم ٢٣٦٥٣طفلًا، وبلغ عدد الفرق التي شاركت في الحملة ١٢٥ فريق ثابت ومتحرك، بكافة المدن والوديان على مستوى محافظة جنوب سيناء.

ووجه وكيل الوزارة الشكر إلى جميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة، والتي أدت دورها على أكمل وجه

وأشار إلى أن الحملة انطلقت بداية من يوم الأحد الموافق 28مارس الماضي، وانتهت اليوم الجمعة الموافق 2 إبريل الجاري.