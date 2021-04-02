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شهد مران ريال مدريد الأخير قبل مواجهة إيبار، غدًا السبت، في الجولة 29 من الدوري الإسباني، مفاجأة بمشاركة البلجيكي إيدين هازارد في التدريبات الجماعية.

وتأتي عودة هازارد للمران الجماعي لأول مرة بعد غيابه منذ 14 مارس الماضي، عندما عانى من مشكلة عضلية.

من ناحية أخرى، عاد الألماني توني كروس للتدريبات، بعد تعافيه من إصابة عضلية حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده.

وعاد للمران أيضًا، الكرواتي لوكا مودريتش بعدما حصل على راحة الخميس عقب مشاركته مع منتخب بلاده.

وتدرب قائد الفريق سيرجيو راموس وفيدي فالفيردي، داخل صالة الألعاب الرياضية للتعافي من الإصابة.