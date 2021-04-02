متحف الحضارة: تصوير فيلم تسجيلي عن إجراءات نقل المومياوات الملكية

أعرب الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، عن سعادته بتكاتف جميع القطاعات لإخراج موكب نقل المومياوات الملكية بالشكل اللائق، مشيرًا إلى افتتاح القاعة المركزية بمتحف الحضارة غدًا والتي تضم ما يقرب من 1600 قطعة أثرية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن قاعة المومياوات سيتم افتتاحها بعد أسبوعين من استقبالها للمومياوات الملكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تعقيمها.



وأوضح أن متحف الحضارة سيكون في استقبال الزوار من يوم الأحد الموافق 4 أبريل، أما قاعة المومياوات ستستقبل الزوار في 18 من أبريل، مؤكدًا أن الاحتفال سيكون عبارة عن ملحمة.



وأشار إلى مشاركة العديد من فناني مصر ومن جنسيات أخرى، ذاكرًا أن مفاجأة الحفل هي أغنية مهداة من فنان مصري كبير تم تصميمها خصيصًا لحدث موكب نقل المومياوات الملكية.



وذكر أنه سيتم بث حفل موكب نقل المومياوات الملكية مباشرة على الموقع الرسمي للوزراة والصفحة الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى تصوير إجراءات وضع المومياوات في مكانها الأخير بمتحف الحضارة خلال فيلم تسجيلي ولكن سيتم إذاعته في وقت لاحق.



وتواصل أجهزة الدولة المختلفة، استعداداتها لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية.



وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة موكب مهيب يليق بعظمة الفراعنة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.



وأجرت وزارة السياحة والآثار مؤخرًا، بالتعاون مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، عدة بروفات لموكب المومياوات الملكية العظيم، انطلاقًا من المتحف المصري، مرورًا بميدان التحرير بعد تطويره.