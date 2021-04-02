الأهلي يحتفل بعيد ميلاد عمرو السولية 

حرص الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم استعدادا لمواجهة فريق المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.
وقدم اللاعبين والجهاز الفني التهنئة للاعب، قبل أن يخوض الفريق مرانه استعدادا للمباراة التي من المقرر أن تقام غدا السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء.
وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.