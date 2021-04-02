الأهلي يحتفل بعيد ميلاد عمرو السولية 

حرص الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم استعدادا لمواجهة فريق المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وقدم اللاعبين والجهاز الفني التهنئة للاعب، قبل أن يخوض الفريق مرانه استعدادا للمباراة التي من المقرر أن تقام غدا السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.