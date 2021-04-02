 محكمة أمريكية تقبل 180 مليون دولار من تويوتا لعدم الإبلاغ عن عيوب بأنظمة انبعاثات سياراتها - بوابة الشروق
الجمعة 2 أبريل 2021 10:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

محكمة أمريكية تقبل 180 مليون دولار من تويوتا لعدم الإبلاغ عن عيوب بأنظمة انبعاثات سياراتها

سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 أبريل 2021 - 10:34 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أبريل 2021 - 10:34 م
قبلت محكمة جزئية اتحادية في نيويورك اليوم الجمعة موافقة شركة تويوتا موتور كورب اليابانية للسيارات على دفع 180 مليون دولار لعدم إبلاغها عن عيوب بأنظمة انبعاثات الهواء لسياراتها، وهي أكبر عقوبة مدنية من نوعها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وزارة العدل الأمريكية أن العقوبة، التي وافقت عليها المحكمة الجزئية للمقاطعة الجنوبية لنيويورك هي الأكبر في قضية الإبلاغ عن عيوب، ورابع أكبر عقوبة لقانون الهواء النظيف على الإطلاق.

وقالت وزارة العدل إن "حجم العقوبة لا يعكس مدى وطبيعة سلوك تويوتا فحسب، بل يعكس أيضا نقلة نوعية في تطبيق قانون الهواء النظيف من أجل تحقيق الردع".

وتنهي هذه التسوية مزاعم الحكومة الاتحادية بأن تويوتا انتهكت لوائح الإبلاغ عن عيوب انبعاثات الهواء في الفترة بين عامي 2005 و 2015.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك