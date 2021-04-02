طوكيو: بايدن يلتقي سوجا منتصف أبريل

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قالت طوكيو اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا سيجري محادثات مباشرة وجها لوجه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن يوم 16 أبريل الجاري.

وقال كاتسونوبو كاتو المتحدث باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي إن سوجا سيصبح أول زعيم أجنبي يلتقي شخصيا مع الرئيس الأمريكي الجديد، الذي تولى منصبه في يناير، في البيت الأبيض.

وتابع كاتو أن ذلك يُظهر "الروابط القوية بين التحالف الياباني الأمريكي وإلتزام أمريكا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضاف أنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان تغير المناخ، وجائحة كوفيد-19، والقضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية، والتعاون من أجل منطقة حرة ومفتوحة للمحيطين الهندي والهادئ.

وقال كاتو إن الاجتماع كان مقررا أصلا في النصف الأول من أبريل وتم تأجيله إلى 16 من ذات الشهر.

وفي منتصف مارس الماضي، قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بأول رحلة خارجية لهما إلى اليابان للقاء نظرائهما اليابانيين.

وعقد بلينكين وأوستن ما يسمى باجتماع اثنين زائد اثنين مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزير الدفاع نوبو كيشي، حيث تناول الاجتماع المخاوف بشأن توسع نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكرر الوزراء الأربعة اعتراضهم على "المطالبات والأنشطة البحرية غير القانونية" للصين في بحر الصين الجنوبي، وتبادلوا مخاوفهم بشأن وضع حقوق الإنسان في هونج كونج ومنطقة شينجيانج غربي الصين، والتي تضم أقلية الويغور العرقية.

كما أعربت الدولتان عن مخاوفهما بشأن قانون صيني جديد يسمح لخفر السواحل الصيني باستخدام الأسلحة ضد السفن الأجنبية.

وكثيرا ما تقترب سفن خفر السواحل الصينية من مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي، وهو ما يمثل مصدر توتر دبلوماسي بين بكين وطوكيو.

وتطالب الصين وتايوان بأحقيتهما في جزر سينكاكو، التى تديرها اليابان، ويطلق عليها في الصين وتايوان، دياويو، وتياويوتاي على التوالي.

وفي طريق عودته إلى واشنطن، التقى بلينكن مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانج جيتشي ووزير الخارجية وانج يي في ألاسكا لأول مرة. وتحول اجتماعهم إلى شجار لفظي حول عدد من القضايا، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتايوان وشينجيانج وهونج كونج.