رئيس الوزراء الهولندي ينجو من تصويت بسحب الثقة

نجا رئيس الوزراء الهولندي المؤقت مارك روته في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة من تصويت بسحب الثقة بفارق ضئيل بعد اتهامه بتضليل البرلمان والسعي الجاد لنقل نائب معارض إلى منصب آخر.

وفي جلسة خاصة بالبرلمان، يوم الخميس، وجهت جميع المجموعات البرلمانية تقريبا انتقادات شديدة لرئيس الوزراء الليبرالى اليمينى بعد أن أعطى انطباعًا بأنه يريد التخلص من مشرع معارض ودعت عدة أحزاب معارضة إلى إجراء تصويت على الثقة.

وبعد نقاش طويل ومضطرب حول تصريحات روته المثيرة للجدل خلال محادثات تشكيل الحكومة، افتقرت المعارضة في النهاية إلى الأغلبية في التصويت على سحب الثقة في لاهاي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.