ضبط كيلوجرامين من مخدر «الآيس» بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كيلوجرامين لمخدر الآيس بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمحافظة الدقهلية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية قد رصدت نشاط عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية" ، تخصص فى الاتجار بمخدر الآيس وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامى وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة خمسة ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.