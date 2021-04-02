المئات في ميانمار يضعون الزهور في الأماكن العامة لإحياء ذكرى ضحايا عنف الجيش

وضع المئات في ميانمار الزهور في الأماكن العامة اليوم الجمعة لاحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف التي قام بها الجيش في أعقاب الانقلاب العسكري الذي نفذه مطلع فبراير الماضي.



وأطلق المنظمون اسم "اضراب الزهور" على هذه المبادرة، وقالوا إنه يتعين وضع الزهور في الأماكن العامة مثل المتنزهات ومحطات الحافلات لاحياء ذكرى "الأبطال الذين لن يستطيعوا العودة إلى ديارهم".



وتوجه الكثيرون في يانجون إلى المتنزهات ومحطات الحافلات لوضع الزهور تخليدا لذكرى الضحايا.



ووضعت لافتة كبيرة من الزهور في يانجون تحمل عبارة "ميانمار تنزف".



وكتب أحد المحتجين على موقع للتواصل الاجتماعي: "سقطوا، ولكنهم في الذاكرة" ونشر صورا للزهور التي تم وضعها في محطات للحافلات.



وقال أحد المحتجين، ويدعى كياو زين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يتم وضع الزهور تخليدا لذكرى الأرواح التي سقطت في مختلف أنحاء البلاد"، مضيفا أنه جاري تنظيم مزيدا من الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم.



وبعد الفوز الكبير الذي حققه حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونج سان سو تشي في الانتخابات التي أجريت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، قام الجيش بانقلاب عسكري بدعوى أن الانتخابات كانت مزورة. وتم اعتقال أونج سان سو تشي، ولا تزال محتجزة منذ ذلك الوقت.



وقام الجيش بحملة تتسم بالعنف لكبح جماح الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب العسكري.