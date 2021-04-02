طالب رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين ووكيل النقابة خالد ميري، جميع أعضاء الجمعية العمومية المتواجدين بنادي المعلمين بالجزيرة، بالتوجه لمقر التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية حتى يكتمل النصاب القانوني، مشيرا إلى أن الحضور حتى الساعة الواحدة ونصف بلغ 1400 عضو.

وشدد ميري على ضرورة إلتزام جميع الصحفيين بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات حرصا علي صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وتجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين بمقر نادى المعلمين بالجزيرة فى مكان مفتوح حرصا على قواعد التباعد الإجتماعى كإجراء احترازى منعا للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد رفض مجلس الوزراء إقامة سرادق بشارع عبدالخالق ثروت لإقامة الانتخابات فيه.

يشار إلى أنه بدأ تسجيل الحضور من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا وثم مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وفى حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة بالسرادق المحدد بمقر النادى، وعقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية.