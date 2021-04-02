وسائل إعلام: بايدن يجتمع بفريقه الأمني عقب أحداث الكونجرس

أفادت تقرير إعلامية أميركية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيجتمع بفريقه للأمن القومي عقب ما جرى في الكونغرس الأميركي بعد تقارير عن حدوث إطلاق نار أمام المبنى.

وحسبما نشرته «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الجمعة، تم إغلاق مبنى الكابيتول في واشنطن بسبب «تهديدات أمنية»، بينما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه «لا شيء يستدعي القلق مما يحدث في مبنى الكابيتول».

وكان مراسلنا أفاد في وقت سابق بنشر إشعار للمتواجدين في المبنى، الموظفون فقط لأن المشرعين في عطلة، بضرورة البقاء فيه والابتعاد عن النوافذ الخارجية لوجود تهديد غير محدد، بينما أشارت وسائل إعلام أميركية إلى حدوث إطلاق نار أمام مبنى الكابيتول.

وقالت شرطة الكونغرس إن «سيارة اخترقت حاجزا أمنيا وأصابت عنصرين من شرطة الكونغرس»، إلا أنها لم توضح طبيعة إصابة العنصرين من أفرادها، كما لم تشر على حالة سائق السيارة الذي اخترق الحاجز الأمني.

من جانبها ذكرت وكالة رويترز نقلا عن شاهد عيان، أنه تم إغلاق مبنى الكونغرس بسبب تهديد أمني.

وقال شاهد العيان إن الشوارع المحيطة بمبنى الكابيتول وأبنية تابعة للكونغرس أغلقت، مضيفا أن الشرطة انتشرت بكثافة في المنطقة اليوم الجمعة بسبب تهديد أمني.

أما وكالة فرانس برس، فقالت إن الشرطة الأميركية أعلنت إصابة عنصرين من صفوفها قرب مبنى الكابيتول في واشنطن الجمعة بعدما صدمتهما سيارة اعتقل سائقها.

وأضافت نقلا عن شرطة الكابيتول قولها في تغريدة على تويتر «مشتبه به محتجز.. كلا الضابطين مصابان.. نقل الثلاثة إلى المستشفى».