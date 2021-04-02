رئيس جامعة الأقصر يفتتح معرضا للإنتاح الداجني والحيواني

افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مساء اليوم، معرض "فيتاجرو" للإنتاج الداجني والحيواني، والمقام في الفترة من 1 إلى 3 إبريل الجاري بمحافظة الأقصر.

ويهدف المعرض إلى تطوير الإنتاج الداجني والحيواني في صعيد مصر من خلال مشاركة كبرى الشركات والمصانع في هذا المجال.

وقام رئيس الجامعة بتفقد بعض الشركات والمصانع المشاركة في المعرض، وأشاد بالتنظيم والحفاظ على التباعد الاجتماعي، ورافقه في الجولة كل من الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة التجارة، والدكتورة أمل سعد وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، والدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتورة عفاف عبد الباسط مدير المعمل المرجعي بالأقصر، ومحمد البنا المنسق العام لمعرض فيتاجرو.

ودعا الدكتور محجوب، رئيس الجامعة، الشركات والمصانع لزيادة انتشارهم بمحافظات الصعيد نظراً لأهمية الدور الفعال للإنتاج الداجني والحيواني في المجتمع المصري.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار حرص رئيس جامعة الأقصر على المشاركة في الفعاليات التي تقام بمدينة الأقصر وتستهدف خدمة المجتمع بالأقصر، وهذا انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع .

وفي نهاية الافتتاح تم تكريم الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، بإهداء سيادته درع المعرض.