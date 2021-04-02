محافظ القاهرة: تقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات الأهلية الراعية للأيتام

أكد محافظ القاهرة، خالد عبد العال، أن المحافظة لا تألو جهدا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات الأهلية التي ترعى الأيتام من أجل إدماجهم في المجتمع وتوفير فرص حياة أفضل لهم.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، بمناسبة "يوم اليتيم" للأطفال الأيتام بمساكن المحروسة التي أقامتها الدولة بديلا للعشوائيات بمشاركة 200 طفل وعدد من الرعاة والجمعيات الأهلية.

وتضمَّن الحفل توزيع عدد من الهدايا والوجبات الغذائية على الأطفال مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، كما اشتمل الحفل على عدد من الفقرات الفنية والألعاب.

وتعد مساكن المحروسة إحدى مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة وساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة غير المخططة، كما ساهمت في تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.