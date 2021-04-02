فى الذكرى الثالثة لرحيله.. قصة بديعة يكملها القراء



«كنت مهتما بالرسم فى حياتى، وعملت رساما أيام الكلية، ودوما ما كنت مهتما بالسينما، ولكن الشيطان الذى بداخلى عندما أراد الخروج، اختار أن يخرج فى الكتابة، ولعل أهم ما جعلنى أكتب فى أدب الرعب هو أننى لم أجد ما يكفينى منه، وطبيعتى الخيالية تميل أكثر إلى كتابة «الرعب القوطى»، وهو أحد فروع الأدب الرومانسى، الذى بدأ مع قيام الثورة الصناعية، كوسيلة للهروب من تلك الحياة الخانقة، والهروب من الواقع إلى خيال الأشباح والقلاع المسكونة وهكذا»، صاحب هذه العبارة هو الكاتب والروائى أحمد خالد توفيق الذى تحل هذه الأيام ذكرى رحيله الثالثة.

ولد أحمد خالد توفيق، فى 10 يونيو من عام 1962، بمدينة طنطا، ودرس فى كلية الطب ليتخرج فيها عام 1985، وحصل على الدكتوراه فى طب المناطق الحارة عام 1997. أثرت دراسته للطب على طريقة كتاباته وشخصياته التى جعلت منه أول كاتب عربى فى مجال أدب الرعب، والأشهر فى مجال أدب الشباب، والفنتازيا، والخيال العلمى.

الكاتب الناجح فى فكر أحمد خالد توفيق، هو من يجلس يكتب لنفسه ولإرضاء ذاته، وعلاج اضطرباته النفسية، أما من يكتب للقارئ والجماهيرية فإنه يدخل فى دائرة الافتعال والابتذال ويتحول لكتابة ما يطلبه المستمعون، وهذا يضر بالكاتب ومستقبله. موضحا أنه بدأ الكتابة كنوع من العلاج النفسى، وللاستمتاع الذاتى ولتضييع الوقت، ولم يكتشف أن كتاباته جماهيرية إلا بعد 6 سنوات ومع المؤلف العاشر له، وأن الشهرة لا تعنى النجاح والبيست سيلر ليس معيارا للجودة.



«الترجمة الأقرب إلى روح النص»

إبداع أحمد خالد توفيق فى الترجمة لا يقل عنه فى مؤلفاته الأخرى إذ ساهم بشكل كبير فى تقديم عدد من الترجمات الأقرب فى روحها إلى لغة النص الأصلى، ومنها: عداء الطائرة الورقية، لخالد الخميسى، ونادى القتال لتشاك بولانيك، ديرمافوريا، لكريج كليفنجر كتاب المقابر، رحلة إلى مركز الأرض لجون فيرن، وجزيرة الدكتور مورو لهربرت جورج ويلز، ورواية 1984 لجورج أورويل، والدكتور جيكل والسيد هايد لروبرت لويس ستيفنسون، وأليس فى بلاد العجائب لتشارلز لوتويدج دودسون، وموبى ديك لهيرمان ملفيل، وغيرهم.



«العراب وأسطورة رفعت إسماعيل»

يجيب أحمد خالد توفيق عن السؤال الذى تردد دوما حول الشبه بينه وبين رفعت اسماعيل الشخصية الأدبية التى ابتكرها فى سلسلته الأشهر «ما وراء الطبيعة»، قائلا: «هناك الكثير من الصفات الشخصية الكثيرة التى نتشابه فيها أنا وبطل السلسلة منها: الملل، التوتر الداخلى، الشراهة فى التدخين، السكن فى الريف. عندما كتبت شخصية رفعت اسماعيل، قضيت فترة كبيرة لا أظهر بشخصيتى، وكنت أدعه هو يرد على القراء، من خلال إبراز سمات الشخصية واختفاء صانعها.



«اللغز وراء السطور.. أحاديث من مطبخ الكتابة»

منذ أن كتب مؤلف مجهول «ملحمة جلجامش» السومرية، فى القرن الـ18، ظل التساؤل عن شخصية الكاتب الحقيقى موضع نقاش وتأمل، خاصة مع ازدياد أعداد المؤلفين، وبالتالى صعوبة التفرقة بين الكُتاب الحقيقيين والأدعياء، فى كتابه «اللغز وراء السطور»، حاول الإجابة عن هذا سؤال «ماذا أفعل لأكون كاتبا؟»، موضحا أن الكتابة عملية نفسية معقدة تتأرجح بين الغرور وانعدام الثقة بالنفس، وأن عددا هائلا من الكتَاب هم من الشخصيات ثنائية القطبية التى تمر بحالات رضا عن النفس مذهلة، ثم حالات اكتئاب شديدة. جمعت فى الكتاب نوعين من المقالات الأول أتناول فيه بعض التقنيات الأدبية المعروفة، والثانى مقالات أدبية نرى ما يقول القارئ ولنسمع المعارك الأدبية المختلفة والجدل حول الشعر والرواية ودور الجنس والتحذلق.. هكذا أقوم بممارسة عملية التعلم أمام القراء جميعا. وأنا أعدك أنها ستكون عملية مفيدة لنا معا، أو على الأقل مسلية، أو تبعث ابتسامة خافتة على شفتيك. عندها سأعتبر أننى نجحت.



♦ «يوتوبيا.. نبوءة الثورة»

رواية يوتوبيا واحدة من أشهر مؤلفات أحمد خالد توفيق، تدور أحداثها فى عام 2023، حيث تحولت مصر إلى طبقتين، الأولى بالغة الثراء والرفاهية، مدينة محاطة بسور ويحرسها جنود المارينز التى تقع فى الساحل الشمالى والثانية حى عشوائى يعيش سكانه فى فقر مدقع ويتقاتل ناسها من أجل الطعام. كل ذلك يتضح من خلال قصة شاب غنى من «يوتوبيا» يريد القيام بمغامرة لكسر ملل الحياة ورتابتها؛ وهى صيد إنسان فقير من سكان شبرا واللعب به مع أصحابه للحصول على متعة ثم قتله والاحتفاظ بجزء من جسده على سبيل الفخر وهى من الهوايات الجديدة للأغنياء فى «يوتوبيا». اعتمد توفيق فى بناء روايته على إحصائيات علمية منها: تقرير للدكتور أحمد عكاشة عن الإدمان فى مصر، وتقرير صحفى عن جرائم العنف ضد النساء، وغير ذلك، كما يظهر على صفحات الرواية الشاعر عبدالرحمن الأبنودى بأشعاره السياسية والوطنية. احتلت الرواية نجاحا لافتا كما تربعت عرش قائمة الأكثر مبيعا لفترة طويلة، وأعتبرها كثيرون، من الأعمال التى تنبأت بقيام ثورة 25 يناير 2011.



«قصة تكملها أنت.. التجريب فى الكتابة»

اعتاد العراب التجريب والتجديد فى الكتابة، إذ لم يترك طريقة أو فكرة داخل الصندوق وخارجه تتعلق بأساليب الكتابة إلا وخاضها، فكتب بصيغة الراوى العليم أو الرواية ذات المسارات المتعددة، أو تلك التى تحوى ألغازا على القارئ إيجاد حلها، وغير ذلك من التكنيكات، التى كان أحدها ما جاء فى «قصة تكملها أنت» إذ كتب فصلا من رواية رعب تدور حول مهندس كومبيوتر يشاهد على جهاز زميلته صورة لجثة ممزقة يكتشف أنها صورته وأنها حقيقية غير مفبركة، ويسعى لاكتشاف ما يحدث. دعا قراءه لكتابة فصل ثان من الرواية وإرساله له وسيختار الأفضل وينشره، ثم يكمل هو الفصل الثالث ويترك لهم تكلمة الفصل الرابع ليلحق هو بالفصل الخامس وهكذا دواليك حتى تنتهى الرواية فى الفصل هو ما حدث بقلم كل من «فلاشندى ــ تامر الباجورى ــ مديحة محمد ــ ريهام إبراهيم».



«أفلام الحافظة الزرقاء.. ناقد سينمائى محترف»

ظل حبه للسينما وإيمانه بأنها «الحلم الملون النابض بالحياة والذى يضفى على الكتابة لمسات من عصا سحرية»، قائما طوال حياته لم يخفت، يكتب عنها فى المقالات والكتب والتى كان أشهرها «أفلام الحافظة الزرقاء» والذى تضمن جميع المقالات التى نشرها فى موقع بص وطل الذى كان يكتب فيه أسبوعيا نقدا لفيلما جديدا أثر به، ليكتشف القارئ أن كاتبه لا يقل فى النقد عن أى ناقد سينمائى محترف. وقد تم جمع هذه المقالات فى كتاب «أفلام الحافظة الزرقاء» مزود بـCD لمشاهدة المقاطع المعنية فى النقد، ولكن مع الضغط المادى تحول الـCD لموقع إنترنت يمكنك تحميل المقاطع عبره مباشرة.



«نتفليكس.. حلم متأخر»

ظل الحلم المفقود فى حياة العراب هو تحويل أعماله سينمائيا، بعد تعثر أغلب المشاريع التى بدأت فى هذا المجال، لكنه الحلم الذى تحقق بعد رحيله إذ قررت شبكة «نتفليكس» العالمية، فى نوفمبر 2020 عرض مسلسل «ما وراء الطبيعة»، المأخوذ عن السلسلة التى تحمل نفس الاسم، ليكون بذلك أول إصدار مصرى من إنتاج الشبكة، وثالث إنتاجاتها فى الوطن العربى، وهو المسلسل الذى تولى الإنتاج التنفيذى له كل من عمرو سلامة، ومحمد حفظى، ليحتل بعد يومين من عرضه وفى سابقة تعد الأولى من نوعها دخل المسلسل قائمة «أفضل 250 مسلسلا فى العالم» على قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت IMDB بتقييم 8.8.