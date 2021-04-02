وزير الخارجية الكوري الجنوبي: التعاون مع الصين مهم في عملية السلام الكورية

ذكر وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشونج ايوي-يونج، أن التعاون مع الصين جزء "مهم للغاية" في إحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على الحاجة إلى استمرار اضطلاع بكين بدور بناء، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.



وأدلى وزير الخارجية الكوري الجنوبي بتلك التصريحات في وزارة الخارجية اليوم، قبل مغارته بلاده للقاء نظيره في الصين.



وفيما يتعلق بما سيتم مناقشته في المحادثات المقرر أن تجرى غدا السبت في مدينة "شيامين" جنوب شرق الصين، اختص تشونج بالذكر العلاقات الثنائية وعملية السلام الكورية والشؤون الإقليمية والدولية.



وأضاف أنه سيتم مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بشكل واسع بالنظر للعام المقبل، الذي يمثل الذكرى الـ30 لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين.



وفي أول زيارة له للخارج منذ أن أصبح وزيرا الشهر الماضي، أكد تشونج على الحاجة إلى تسهيل "الدبلوماسية بصفة شخصية" مع بلدان مجاورة.



وكان تشونج التقى مع نظيريه الأمريكي والروسي في سول الشهر الماضي وتحدث أيضا عن الدفع من أجل عقد اجتماع مع وزير خارجية اليابان في أقرب وقت ممكن.



وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترا بسبب التجارب الصاروخية من جانب كوريا الشمالية، وأجرت بيونج يانج تجربتين صاروخيتين في الشهر الماضي هى الأولي في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجاءت إحدى التجارب عقب انتهاء تدريبات عسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.