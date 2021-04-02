الأورمان تحتفل بيوم اليتيم بإطلاق مبادرة «عمّر بيت يتيم»

أطلقت جمعية الأورمان، اليوم الجمعة، مبادرة" عمّر بيت يتيم " بمناسبة يوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، رئيس اللجنة العليا المنفذة لاحتفالات يوم اليتيم في تصريحات اليوم، إن الجمعية تستهدف تقديم دعم مباشر للأيتام الأشد احتياجاً في القرى الأكثر فقراً تحقيقا لهدف الاحتفال بيوم اليتيم بتوجيه أنظار الرأي العام لمشاكل وهموم الأيتام في ربوع مصر وخلق حلول عملية تغير من واقع معيشتهم وتصنع لهم مستقبلا أفضل .

وأكد أن المبادرة تستهدف تقديم الدعم لشرائح الأيتام في أنحاء الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مختلفة ومتنوعة، وتقديم خدمات طبية ومساعدات عينية لهم ، فضلاً عن كفالة الأيتام داخل منازلهم على مستوى المحافظات من خلال إعادة إعمار المنازل وتسقيفها وتوصيل المياه لها وتقديم مواد غذائية وخدمات صحية.

وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظات الجمهورية المختلفة نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب جميع المحافظات والتجمعات القبلية والبدوية داخل الجمهورية وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً والمحافظات الحدودية وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

وأضاف أن الخدمات الإنسانية المقدمة لهؤلاء الأيتام لهذا العام سوف تشمل أيضا دعمهم في الحصول على تقديم مساعدات موسمية لمواجهة أعباء الحياة بشكل عام ، ودعمهم في استكمال تعليمهم في السنوات الدراسية المختلفة.

وأشار شعبان، إلى أن الجمعية واللجنة ملتزمتان بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بعدم تنفيذ فعاليات مجمعة للحد من انتشار فيروس كورونا ، وأنها وفي هذا الإطار سوف تكون إحتفالات يوم اليتيم لهذا العام من خلال إطلاق مبادرة "عمر بيت يتيم".