مقتل 5 مدنيين في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق جنوبي أفغانستان

قال مسؤولون اليوم الجمعة، إن قنبلة زرعت على جانب الطريق أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان.



ووقع الحادث على طريق سريع فى مدينة لشكرجا عاصمة الإقليم ، وفقا لما ذكره المتحدث باسم حاكم الإقليم عمر زواك وعضو مجلس الإقليم عطا الله أفغان .



وقال المسؤولون إن الضحايا هم سائق السيارة وأربعة ركاب .



وفى الوقت ذاته قال المسؤولون أيضا إن سبعة مدنيين أصيبوا بجراح عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق في منطقة كوشك - ربات سانجي بإقليم هيرات الغربي.



وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلاني فرهاد وعضو مجلس الإقليم غلام حبيب هاشمي إن الضحايا كن نساء يستقللن حافلة صغيرة.



ولم تعرف بعد الدوافع وراء الحادثين، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن.



وقد سجلت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في أفغانستان مقتل ما إجماليه 3035 مدنيا وإصابة 5785 آخرون في الصراع الأفغاني العام الماضي



ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 15 في المئة مقارنة بعام 2019، في حين انخفض عدد الضحايا المدنيين إلى أقل من 10 آلاف ضحية للمرة الأولى منذ عام 2013.



وفي أوائل عام 2020، وقعت الولايات المتحدة اتفاقاً مع حركة طالبان لسحب جميع القوات الدولية تدريجياً. وفي المقابل، التزمت الجماعة المسلحة بإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.