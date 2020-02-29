النقل التايوانية: إصابة 36 شخصا على الأقل في خروج قطار عن مساره

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسؤولون في تايوان اليوم الجمعة إن 36 شخصا على الأقل في حالة حرجة بعد خروج قطار عن مساره شرقي البلاد.

وذكرت إدارة الإطفاء في مقاطعة هوالين أن قطارا مكونا من ثمان عربات وعلى متنه أكثر من 350 راكبا أصطدم على ما يبدو بمركبة هندسية تسقط من اعلى منحدر أثناء مروره بنفق في مقاطعة هوالين شرقي تايوان .

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية إن 26 شخصا على الأقل في حالة حرجة.

وقال مسؤولو السكك الحديدية إن 36 شخصا كانوا في حالة سكتة قلبية خارج المستشفى.

وحدث الخروج عن القضبان في اليوم الأول من عطلة تستمر أربعة أيام خلال فترة العطلة السنوية لكنس المقابر في تايوان.

وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية أن رجال الإنقاذ ما زالوا يحاولون إنقاذ الركاب العالقين في العربات داخل النفق. وقال مسؤولو السكك الحديدية إن 72 شخصا ما زالوا محاصرين.

وأصدرت رئيسة تايوان تساي إنج ون تعليماتها إلى السلطات بمواصلة أنشطة الإنقاذ والتحقيق الشامل في سبب الحادث.

وكان آخر حادث قطار كبير في تايوان في أكتوبر 2018، عندما توفي 18 شخصًا.