البيت الأبيض يعرب عن ثقته في وفاء «جونسون آند جونسون» بمستهدفات لقاح كورونا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الخميس إن إدارة الرئيس جو بايدن "مطمئنة" بأن شركة جونسون آند جونسون للأدوية ستفي بالمستهدف لتسليم اللقاح لأمريكا، رغم حدوث انتكاسة في موقع بالتيمور.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تحدثت ساكي اليوم الخميس في البيت الأبيض بعدما أقرت جونسون آند جونسون وأحد مقاوليها من الباطن، وهي شركة إيمرجنت للحلول الحيوية، بأن مجموعة من اللقاح كانت فاسدة.

وقالت ساكي إن الولايات المتحدة لا تتوقع عدم وفاء جونسون آند جونسون بأي موعد من مواعيد التسليم المستهدفة، وألمحت إلى أن لديها جزءا من هامش التحرك، في ظل وجود إمدادات أكبر من لقاح شركتي فايزر ومودرنا.

ولدى سؤالها عن الشركة، قالت ساكي إنه "تم التأكيد علينا بأنهم يتوقعون الوفاء بتلك المواعيد النهائية".

وقالت: "نتطلع إلى ذلك. بوضوح، هذه جرعات اشترتها الحكومة الأمريكية، لكن، بغض النظر عن ذلك، لدينا أيضا قدر كبير من الجرعات من فايزر ومودرنا".