 مجهولون يستغلون اسم وصورة رئيس وزراء سنغافورة في بيع عملات مشفرة على الإنترنت - بوابة الشروق
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مجهولون يستغلون اسم وصورة رئيس وزراء سنغافورة في بيع عملات مشفرة على الإنترنت

لي هسين لونج، رئيس وزراء سنغافورة
لي هسين لونج، رئيس وزراء سنغافورة
سنغافورة (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 أبريل 2021 - 7:12 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أبريل 2021 - 7:12 م
قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، إنه اكتشف أن إحدى المنصات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم البيانات الخاصة بملفه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دون إذنه أو معرفته لبيع عملات إلكترونية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت بلومبرج عن تدوينة للونج على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن الذين أنشأوا الموقع مجهولين، لكنني أرسلت تغريدة على موقع تويتر طلبت فيها إزالة اسمي وصورتي من الموقع على الفور، حيث إنه ليس لدي أي علاقة بهذه المنصة " .

وأضاف لونج: "أنا أدعو الجميع إلى الحذرعند التعامل مع
منصات العملات المشفرة.. تذكر أنك إذا كنت تتعامل مع الكيانات التي لا تخضع لهيئة النقد في سنغافورة، أنك لن تكون محمياً بالقوانين التي تضعها الهيئة.

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