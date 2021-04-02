وزير الرياضة يشهد نهائي بطولة الجمهورية للجمباز بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الجمعة، نهائي بطولة الجمهورية للجمباز الفني للرجال "مرحلة الدرجة الأولى" موسم 2020-2021، والمقامة بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر، وذلك بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز برئاسة إيهاب أمين.

وتنافس في البطولة 43 لاعب من 12 نادي تمثلوا في أندية "الزهور، هيئة قناة السويس، هليوبوليس، القاهرة، المؤسسة العسكرية، اتحاد الشرطة، سبورتنج، الأهلي، الصيد، سموحة، وادي دجلة، طلائع الجيش".

وشارك الوزير في مراسم تسليم جوائز البطولة على الشباب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المنافسات التي تضمنتها البطولة.

وقدم صبحي التهنئة للفائزين على الأداء المتميز الذي قدموه، وحرصهم على الحفاظ على موهبتهم والعمل على صقلها، مشيراً إلى تنسيق الوزارة مع اتحاد الجمباز في تقديم الدعم للاعبين الموهوبين.

ولفت وزير الرياضة إلى أهمية التوسع في نشر رياضة الجمباز في كافة المحافظات داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وكشف الموهوبين في اللعبة وتقديم الرعاية لهم.