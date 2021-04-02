مطارا الأقصر والغردقة يستقبلان أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الرومانية

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وصلت أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الرومانية TAROM بخط سير (بوخارست-الأقصر والغردقة-بوخارست)، إلى مطاري الأقصر والغردقة الدوليين، وعلى متنها 166 سائحا.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه (Water Salute) بمطار الأقصر وهو تقليد عالمي لاستقبال الرحلات الجديدة التي تهبط لأول مرة بالمطارات.

كما قام فريقا العلاقات العامة بالمطارين باستقبال الركاب والترحيب بهم مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظا على السلامة العامة.

وأوضح بيان لوزارة الطيران، اليوم الجمعة، أن هذه المرة الأولى التي يستقبل فيها مطار الأقصر رحلات الشركة الرومانية في الوقت الذي تستأنف فيه رحلاتها لمطار الغردقة بعد توقفها بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وتعمل المطارات المصرية في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني على تقديم كافة التسهيلات لمنظمي الرحلات السياحية بالتعاون مع الجهات المعنية.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلة أسبوعيا بخط سير (بوخارست - الأقصر/ الغردقة - بوخارست).