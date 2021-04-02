تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الجمعة، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية نهارًا، وبارد على كل الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع تعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 21

بورسعيد 13 20

الإسكندرية 12 19

شرم الشيخ 17 25

أسوان 14 27

كاترين 04 17

الإسماعيلية 11 21