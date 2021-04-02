حملة لإزالة التعديات على حرم الطريق العام بمنطقة كيلو 8 بسفاجا

قادت هدي المغربي، رئيس المدينة سفاجا، مساء اليوم، حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمنطقة كيلو 8 بالشوارع الرئيسية بالتعاون الجهات المعينة بمجلس المدينة.

وأوضحت رئيس مدينة، أن متابعة منطقة كيلو 8 لأنه تعد وجهة المدينة الشمالية، بالإضافة إلى مواصلة حملات إزالة التعديات على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين.

وقالت المغربي، إن الحملة شملت إزالة حالات التعدي وإشغالات وتعدي على حرم الطريق، مؤكدة أنه لا تهاون في إزالة التعديات على أرض أملاك الدولة، وحرم الطريق أمام المواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطريق العام بالشارع الرئيسي، وإزالة تعديات المحال التجارية، وأصحاب المقاهي على الشوارع والأرصفة، لتحقيق السيولة المرورية، فضلا عن الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع.

ومن جانبها كلفت رئيس المدينة الإدارة الهندسية بعمل حصر تراخيص المحلات ومطالبة أصحاب المحلات بالتزام بعدم التعدي على حرم الطرق العامة والأرصفة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.