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مسئولان: قائد السفينة الجانحة قام بمناورة خاطئة أدت للانحراف بشكل كامل


نشر في: الجمعة 2 أبريل 2021 - 12:17 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أبريل 2021 - 12:17 م

كشف مسئولان أن قائد السفينة العملاقة «إيفير جيفين» التابعة للخط الملاحي العالمي «إيفير جرين» قام بمناورة خاطئة أدت لانحراف السفينة بشدة قبل جنوحها بشكل كامل في المجرى الملاحي لقناة السويس.

وحسبما نشرته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، اليوم الجمعة، قال مسؤولان في فريق الإنقاذ التابع لهيئة قناة السويس، إن قائد السفينة قام بمناورة خاطئة أدت إلى انحراف السفينة بشدة قبل جنوها بهذا الشكل في المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأضاف المسئولان: «المناورة الخاطئة تزامنت مع العاصفة الترابية ورياح شديدة.. كلها عوامل أدت لفقدان الرؤية وجنوح السفينة، إلا أن العوامل الجوية لم تكن مسؤولة مسؤولية كاملة عن الحادث، حيث عبر قبل هذه السفينة نحو 12 سفينة أخرى في نفس الظروف الجوية والتى لم تكن أبدا عائقا أمام حركة الملاحة فى قناة السويس».

وكانت سفينة إيفير جيفين قد جنحت فى الكيلو 151 بالمدخل الجنوبي لقناة السويس بعدما بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، ونجحت فرق الإنقاذ التابعة لهيئة قناة السويس، يوم الاثنين الماضي، فى إعادة تعويم السفينة العملاقة والتي يبلغ طولها ٤٠٠ متر، وعرضها ٥٩ مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية ٢٢٤ ألف طن.

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