الوطنية للإعلام: استعدادات كبيرة لإذاعة احتفالية موكب الموميوات الملكية غدًا

أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن أنظار العالم تتجه لمصر غدًا السبت لتتابع الحدث التاريخي الذي يشهد نقل المومياوات الملكية من متحف القاهرة بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، مشيرًا إلى وجود اهتمام إعلامي كبير بهذا الحدث.

وشدد زين، في إطار متابعته للتجهيزات والاستعداد للتغطية الإعلامية للحدث مع القطاعات المعنية بالوطنية للإعلام، على ضرورة التنسيق بين القطاعات والإعداد الجيد للتغطية لنقل صورة متميزة تليق بأهمية الحدث وتعكس الصورة الحضارية التي تشهدها مصر في كافة المجالات، والرسالة الواضحة لعظمة وتاريخ مصر التي تتمتع بالتنمية والاستقرار والأمان. وأنهت شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام كافة استعداداتها لنقل جميع فعاليات الاحتفالية خلال سير الموكب بدءًا من متحف القاهرة بالتحرير وصولًا إلى متحف الحضارة بالفسطاط.



وتقوم الهيئة بتطويع برامج إذاعاتها وقنواتها المختلفة على مدار اليوم لتتابع لحظة بلحظة موكب نقل الموميات وردود الأفعال المحلية والعالمية، فضلًا عن استضافة عددٍ من الخبراء والمتخصصين لتوضيح وشرح أهمية الحدث الذي يتابعه العالم، وتقديم تقارير إخبارية حول خطه نقل المومياوات الملكية والجهود والإجراءات التى قامت بها أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ خطة النقل.