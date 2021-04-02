منى زكي عن مسلسل لعبة نيوتن: بسيط لكنه ذو معنى كبير

أعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها بتجربتها في مسلسل «لعبة نيوتن»، قائلة إن العمل منفذ ببساطة شديدة، لكنه يحمل معنى كبيرًا.

وكشفت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الخميس، عن شخصيتها «هنا» في المسلسل، موضحة أن «هنا» كبرت بشكل معين، لكن شخصيتها تتغير خلال أحداث المسلسل بعدما تواجه أشياء عديدة.

وأوضحت الفنانة أن تصوير المسلسل مازال مستمرًا حتى الآن، مضيفة أنها التجربة الأولى لها مع المخرج الكبير تامر محسن.

ويشارك في بطولة مسلسل «لعبة نيوتن»، الفنان محمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومن إخراج تامر محسن، والمشرف على الإنتاج محمد سري.

وطرح مؤخرًا البرومو التشويقي للمسلسل، بعدما تقرر تغيير اسمه من «تقاطع طرق» إلى «لعبة نيوتن».