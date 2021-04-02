 أسامة ربيع: خوف المواطنين على قناة السويس خلال أزمة السفينة الجانحة أسعدني وأعطاني الثقة - بوابة الشروق
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أسامة ربيع: خوف المواطنين على قناة السويس خلال أزمة السفينة الجانحة أسعدني وأعطاني الثقة

تعويم السفينة الجانحة
تعويم السفينة الجانحة
أمل محمود
نشر في: الجمعة 2 أبريل 2021 - 9:27 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أبريل 2021 - 9:27 م
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه كان سعيدًا بخوف المواطنين على قناة السويس في ظل أزمة السفينة الجانحة، معقبًا: «دا كان بيديني الثقة إن لينا ظهير بيدعيلنا فخلاص ربنا هيكرمنا».
وأضاف خلال تصريحات لفضائية «extra news»، مساء الجمعة، أنه كان على تواصل دائم بالرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أزمة السفينة الجانحة، موضحًا أن أول مكالمة كل يوم في تمام الساعة الرابعة فجرًا.
وأشار إلى صعوبة عمل إزدواج بقناة السويس بشكل طولي ؛ نظرًا لوجود نفق أحمد حمدي الذي من الممكن أن يتأثر في حالة تم التكريك في تلك المنطقة، مضيفًا أن تلك العملية ستستغرق زمنًا طويلًا وبحاجة إلى تكلفة عالية، لهذا يتم دراسة أساليب أخرى حاليًا.
وذكر أن تطوير الموانئ المصرية الواقعة على البحرين الأحمر والمتوسط سيعود بالنفع على قناة السويس، خاصة أنه لا يستفاد سوى برسوم عبور السفن فقط، موضحًا أن وجود تلك الموانئ سيساهم في تعظيم دور القناة.

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